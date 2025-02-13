Ижевск. Удмуртия. За сутки с 12 на 13 февраля в Ижевске устранили 137 кв. м. аварийных дефектов на дорогах. Об этом сообщает администрация города.

Ямочный ремонт шёл на шести городских улицах — Маяковского, 40 лет Победы, Базисной, Новоажимова, Лихвинцева и Красногеройской. С начала 2025 года в столице Удмуртии устранили уже 5,6 тыс. кв. м. аварийных дефектов.

Кроме того, в городе продолжаются работы по вывозу снега. Прошедшей ночью на снегоприёмный пункт отправили 15,8 тыс. кубометров снежных масс. Всего с начала сезона из города вывезли 820 тыс. кубометров снега.

«Подметание, обработку тротуаров и проезжей части от скользкости провели в межквартальных проездах центрального квадрата, на Автозаводской, Ворошилова, Барышникова, Самсонова, Молодежной, Союзной, Воткинском шоссе и других участках», — поделились в администрации.