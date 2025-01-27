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В 2025 году в Нижнем Сырьезе в Алнашском районе закончат благоустройство зоны отдыха у пруда

17:50, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2025 году в Нижнем Сырьезе в Алнашском районе закончат благоустройство зоны отдыха у пруда
17:50, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Алнашский район\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ремонт
Источник фото: vk.com/aln_s_alex
55
0

На месте отремонтировали плотину.

Алнаши. Удмуртия. В 2025 году в деревне Нижний Сырьез Алнашского района появится новое место притяжения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Семенов. 

Комплексное благоустройство зоны отдыха у пруда началось в 2023 году. Проект реализуют за счёт средств, выигранных по программам инициативного бюджетирования, самообложения граждан и спонсорской помощи. 

На объекте отремонтировали плотину. В 2025 году благоустройство планируется завершить. Здесь по проезду Родниковый капитально отремонтируют дорогу со стоянкой и освещением, очистят пруд, создадут место для купания и построят помост. Помимо этого, в рамках самообложения за деревней благоустроят родник с купелью, куполом и крестом. 

17:50, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Алнашский район\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ремонт