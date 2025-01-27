В 2025 году в Нижнем Сырьезе в Алнашском районе закончат благоустройство зоны отдыха у пруда

Алнаши. Удмуртия. В 2025 году в деревне Нижний Сырьез Алнашского района появится новое место притяжения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Семенов.

Комплексное благоустройство зоны отдыха у пруда началось в 2023 году. Проект реализуют за счёт средств, выигранных по программам инициативного бюджетирования, самообложения граждан и спонсорской помощи.

На объекте отремонтировали плотину. В 2025 году благоустройство планируется завершить. Здесь по проезду Родниковый капитально отремонтируют дорогу со стоянкой и освещением, очистят пруд, создадут место для купания и построят помост. Помимо этого, в рамках самообложения за деревней благоустроят родник с купелью, куполом и крестом.