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Сотрудника исправительного учреждения Удмуртии обвиняют в передаче осуждённому запрещённых предметов

17:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудника исправительного учреждения Удмуртии обвиняют в передаче осуждённому запрещённых предметов
17:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#превышение полномочий
Источник фото: СК СКР по Удмуртии
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По данным следствия, за деньги он приносил электронные носители информации.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника исправительного учреждения Удмуртии подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Следствие установило, что в мае-июле 2023 года 26-летний подозреваемый за деньги незаконно проносил на территорию исправительного учреждения запрещённые предметы. Он передавал осуждённому электронные носители информации. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») и пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»). 

Во время оперативно-разыскных мероприятий противоправную деятельность подозреваемого удалось пресечь. Уголовное дело направили прокурору. 

За совершённое преступление злоумышленника могут лишить свободы на срок до 10 лет. 

17:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#превышение полномочий