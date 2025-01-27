Сотрудника исправительного учреждения Удмуртии обвиняют в передаче осуждённому запрещённых предметов

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника исправительного учреждения Удмуртии подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что в мае-июле 2023 года 26-летний подозреваемый за деньги незаконно проносил на территорию исправительного учреждения запрещённые предметы. Он передавал осуждённому электронные носители информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») и пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»).

Во время оперативно-разыскных мероприятий противоправную деятельность подозреваемого удалось пресечь. Уголовное дело направили прокурору.

За совершённое преступление злоумышленника могут лишить свободы на срок до 10 лет.