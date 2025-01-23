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В Сарапуле за мошенничество осужден бывший начальник поисково-спасательного отряда №4

11:50, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле за мошенничество осужден бывший начальник поисково-спасательного отряда №4
11:50, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#Следственный комитет\n#мошенничество
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Подсудимый признал вину в полном объёме.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле вынесли приговор в отношении бывшего начальника поисково-спасательного отряда №4 и его бывшего подчинённого, которые подозревались в преступлениях по трём уголовным статьям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Бывший начальник ПСО подозревался в преступлениях по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») и 292 УК РФ («Внесение заведомо ложных сведений в официальные документы»). Его бывший подчинённый подозревался в совершении преступления по статье 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Уголовное дело расследовалось СУ СК РФ по Удмуртской Республики по материалам регионального УФСБ.

Следствием установлено, что начальник поисково-спасательного отряда на протяжении почти шести лет в рабочее время привлекал подчинённых к строительным и иным работам на своём участке. Также он вступил в сговор с бывшим подчинённым, который перестал выполнять трудовые функции, однако в течение года присваивал себе необоснованно начисленную зарплату – всего более 400 тыс. рублей. Для этого начальник отряда вносил в журнал сведений данные о выполнении трудовых обязанностей спасателя, которые тот фактически не выполнял.

В ходе расследования дела причинённый ущерб был возмещён. Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложили арест. Приговором суда осуждённым назначено наказание в виде штрафа в 390 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно.


Видео: СУ СК РФ по Удмуртской Республике

11:50, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
20
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#Следственный комитет\n#мошенничество