В кражах табачной продукции в Глазове подозревают трёх старшеклассников

Глазов. Удмуртия. Трёх подростков из Глазова подозревают в кражах табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в конце декабря 2024 года и в начале января 2025 года в Глазове был три раза ограблен торговый павильон по продаже табачной продукции. По ночам неизвестные выдавливали оконное стекло и проникали в торговую точку, а затем похищали табачные изделия и деньги из кассы. Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 65 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК России («Кража с незаконным проникновением в помещение»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастных к кражам лиц — трёх учеников одной из школ Глазова 2007 и 2008 годов рождения. Похищенные деньги подростки делили между собой и тратили на личные нужды, в том числе на компьютерные игры.

С подозреваемых взяли подписку о невыезде.