Перемена погоды не оставила шансов для снежного покрова в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Положительные температуры, дожди и ветер не оставили шансов для снежного покрова в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщает Гидрометцентр республики.

«В южных районах республики, как предполагалось ранее, снежный покров сошёл полностью. И даже по данным метеостанции Глазов снежный покров в настоящий момент покрывает менее половины земной поверхности, хотя сутки ранее высота снега здесь достигала 9 см», — говорится в сообщении.

Максимальная высота снежного покрова в Удмуртии на утро 10 ноября отмечается в центральной части Удмуртии, по данным метеостанции Игра – 9 см, сутки ранее это значение достигало 16 см.

В течение предстоящей недели почти всю территорию республики вновь окутает снежный покров, хоть и совсем незначительный.

Синоптики напомнили, что днём воскресенья температура воздуха начнёт опускаться и вечером достигнет отрицательных значений, на дорогах начнёт образовываться гололедица, которая сохранится и на следующей неделе.