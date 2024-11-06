Похитившего деньги с чужой «Пушкинской карты» подростка из Удмуртии оштрафовали на 15 тысяч рублей

Можга. Удмуртия. В Можге осудили подростка из Игринского района, который похитил деньги с банковского счёта и «Пушкинской карты» у несовершеннолетней. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В конце мая 2024 года 14-летний юноша во время переписки с девушкой узнал, что у неё есть «Пушкинская карта». Подросток предложил ей обналичить содержащиеся на карте деньги. Собеседница согласилась на это и сообщила данные карты и одноразовые смс-пароли для подтверждения осуществления операций по карте.

В результате злоумышленник с помощью «Пушкинской карты» потерпевшей за 2 тыс. рублей купил два билета на спектакли в Московском художественном театре имени Антона Чехова. Электронные билеты юноша продал на сайте бесплатных объявлений.

После этого, во время переписки с потерпевшей в мессенджере «Телеграм», подросток по аналогичной схеме получил доступ к её банковскому счету в другом банке, откуда списал 1615 рублей. Всеми похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК России («Кража»). Так как в дальнейшем подросток способствовал раскрытию и расследованию преступлений и возместил причиненный ущерб, Можгинский районный суд обязал его выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей. Деньги были взысканы с законного представителя.