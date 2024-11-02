Экспорт овсяных хлопьев и крупы из Удмуртии в 2024 году вырос в 5 раз

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году из Удмуртии в 5 раз вырос экспорт овсяных хлопьев и крупы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С 1 января по 31 октября из Удмуртии в Сербию, Азербайджан и Беларусь отправили 218,4 т овсяных хлопьев, гороха и ячменной перловой крупы. За аналогичный период 2023 года было экспортировано только 43,98 т.

Последняя отправка 21,88 т овсяных хлопьев из Сарапульского района в Сербию прошла 31 октября. Специалисты проверили образцы продукции не обнаружили в них карантинных объектов. В результате собственник продукции получил фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.