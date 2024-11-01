Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали участок площади 50 лет Октября у Сквера Победы. Об этом сообщает администрация города.

Дорожники отфрезеровали старое покрытие и уложили здесь новый асфальт. Площадь работ на участке от улицы Лихвинцева до переулка Верхне-Узенького составила около 2,5 тыс. кв. м.

Помимо этого, в ходе обновления Сквера Победы рабочие разобрали старый общественный туалет. Отмечается, что он работал здесь на протяжении десяти лет.

Глава администрации Индустриального района Юрий Безмельницын рассказал, что новый объект появится в течение месяца. Его сделают бесплатным и доступным круглый год.