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В Ижевске отремонтировали участок площади 50 лет Октября

14:00, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске отремонтировали участок площади 50 лет Октября
14:00, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#ремонт дорог\n#благоустройство
Источник фото: администрация Ижевска
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Помимо этого, в Сквере Победы обновляют общественный туалет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали участок площади 50 лет Октября у Сквера Победы. Об этом сообщает администрация города.

Дорожники отфрезеровали старое покрытие и уложили здесь новый асфальт. Площадь работ на участке от улицы Лихвинцева до переулка Верхне-Узенького составила около 2,5 тыс. кв. м.

Помимо этого, в ходе обновления Сквера Победы рабочие разобрали старый общественный туалет. Отмечается, что он работал здесь на протяжении десяти лет.

Глава администрации Индустриального района Юрий Безмельницын рассказал, что новый объект появится в течение месяца. Его сделают бесплатным и доступным круглый год.

14:00, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
80
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#благоустройство