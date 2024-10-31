Средняя цена за килограмм сливочного масла в Удмуртии перевалила за тысячу рублей

Ижевск. Удмуртия. Сливочное масло продолжает дорожать в Удмуртии — за неделю цена выросла почти на 50 рублей. Средняя цена за килограмм этого продукта составила 1 038 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

«По информации перерабатывающих предприятий молочной отрасли на рост оптово-отпускных цен на сливочное масло повлияло повышение себестоимости сырья, растущий внутренний спрос на жирные молочные продукты, такие как сливки и масло, а также нехватки молочных жиров на российском рынке», — поделились в Минсельхозе республики.

За неделю с 22 по 28 октября подорожали овощные и фруктово-ягодные консервы — в среднем на 39,27 рубля (+7,0%) и на 24,66 рубля (+5,2%) соответственно. Также средняя цена выросла на полукопчёную и варёно-копчёную колбасу — на 25,80 рубля (4,7%), а также на творог — на 12,37 рубля (+3,8%).

При этом некоторые продукты снизились в цене. Огурцы подешевели на 3,44 рубля (-3,2%), белокочанная капуста — на 1,55 рубля (-4,6%). Также подешевела свёкла.