Жительница Сарапула заплатит штраф за распитие пива её несовершеннолетним сыном

Сарапул. Удмуртия. Жительницу Сарапула обязали выплатить штраф за то, что её сын-подросток пил пиво на остановке. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что 19 августа около часа ночи несовершеннолетний юноша на автобусной остановке в Сарапуле пил 1 л пива и 1,5 л сидра. 28 августа матери нарушителя назначили административное наказание за то, что юноша распивал алкоголь. Женщину обязали выплатить штраф 1700 рублей.

Мать не согласилась с постановлением и обратилась в суд. Она отметила, что в акте медицинского освидетельствования состояние опьянения её сына не установлено, потому женщина попросила отменить постановление и прекратить производство по делу.

Судья заявил, что данное замечание не влияет на законность оспариваемого акта, так как мать привлекают к ответственности за то, что она допустила распитие её несовершеннолетним сыном алкоголя, а не за то, что он был пьян. В результате постановление оставили без изменений.