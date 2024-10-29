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Жительница Сарапула заплатит штраф за распитие пива её несовершеннолетним сыном

12:10, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жительница Сарапула заплатит штраф за распитие пива её несовершеннолетним сыном
12:10, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#подростки\n#алкоголь
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Она была не согласна с постановлением и подала жалобу.

Сарапул. Удмуртия. Жительницу Сарапула обязали выплатить штраф за то, что её сын-подросток пил пиво на остановке. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.  

Установлено, что 19 августа около часа ночи несовершеннолетний юноша на автобусной остановке в Сарапуле пил 1 л пива и 1,5 л сидра. 28 августа матери нарушителя назначили административное наказание за то, что юноша распивал алкоголь. Женщину обязали выплатить штраф 1700 рублей. 

Мать не согласилась с постановлением и обратилась в суд. Она отметила, что в акте медицинского освидетельствования состояние опьянения её сына не установлено, потому женщина попросила отменить постановление и прекратить производство по делу. 

Судья заявил, что данное замечание не влияет на законность оспариваемого акта, так как мать привлекают к ответственности за то, что она допустила распитие её несовершеннолетним сыном алкоголя, а не за то, что он был пьян. В результате постановление оставили без изменений. 

12:10, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#подростки\n#алкоголь