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Чтобы помочь людям, спасатели Удмуртии за сутки вскрыли две двери в квартиры

17:35, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Чтобы помочь людям, спасатели Удмуртии за сутки вскрыли две двери в квартиры
17:35, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Глазов\n#спасатели
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
81
0

В одной из них мужчина был без сознания.

Сарапул. Удмуртия. За сутки спасатели Удмуртии два раза выезжали на дом, чтобы помочь родственникам и соседям попасть в квартиры нуждающихся в помощи людей. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

В Сарапуле спасателей вызвала соседка 77-летней женщины, которая услышала через стену крики о помощи. Специалисты быстро приехали и открыли дверь. В квартире они обнаружили пенсионерку, которая не могла встать. Женщину передали врачам. 

Второй раз спасателей вызвала полиция в Глазове. Тревогу подняла бывшая супруга 63-летнего мужчины. Она созванивалась с экс-мужем каждый день, но в этот раз мужчина уже сутки не брал трубку и не открывал дверь соседям. В результате в присутствии полицейских спасатели слесарным инструментом открыли дверь и нашли мужчину в бессознательном состоянии. Его передали скорой помощи.

17:35, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Глазов\n#спасатели