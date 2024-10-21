Чтобы помочь людям, спасатели Удмуртии за сутки вскрыли две двери в квартиры

Сарапул. Удмуртия. За сутки спасатели Удмуртии два раза выезжали на дом, чтобы помочь родственникам и соседям попасть в квартиры нуждающихся в помощи людей. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

В Сарапуле спасателей вызвала соседка 77-летней женщины, которая услышала через стену крики о помощи. Специалисты быстро приехали и открыли дверь. В квартире они обнаружили пенсионерку, которая не могла встать. Женщину передали врачам.

Второй раз спасателей вызвала полиция в Глазове. Тревогу подняла бывшая супруга 63-летнего мужчины. Она созванивалась с экс-мужем каждый день, но в этот раз мужчина уже сутки не брал трубку и не открывал дверь соседям. В результате в присутствии полицейских спасатели слесарным инструментом открыли дверь и нашли мужчину в бессознательном состоянии. Его передали скорой помощи.