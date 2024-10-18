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В выходные в Удмуртии осадков не ожидается

12:25, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В выходные в Удмуртии осадков не ожидается
12:25, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
310
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
310
0

Дневные температуры воздуха составят +5…+10 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии в выходные ждёт сухая погода. Ночью и утром регион будет покрываться туманом. Об этом сообщили в удмуртском Гидрометцентре.

По ночам столбики термометров будут опускаться до -2…-7 градусов, а днём подниматься до +5…+10. С понедельника начнётся небольшое потепление. Температура воздуха будет соответствовать нормам начала октября. Ночью температура воздуха будет в плюсовой зоне, а днём прогреваться до +6…+11 градусов. 

В начале следующей недели пройдут небольшие дожди. Туман ночью и утром сохранится.

12:25, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
310
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода