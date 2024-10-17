В Пихтовке появилась площадка для воркаута

Воткинск. Удмуртия. Площадка для воркаута появилась в деревне Пихтовка в Воткинском районе. Об этом сообщается в группе рыбхоза «Пихтовка».

Местные жители много раз обсуждали строительство воркаут площадки, так как не у всех есть возможность посещать фитнес-центры. Директор рыбхоза, депутат Госсовета Георгий Крылов решил исполнить мечту жителей, и в результате в рамках исполнения наказов избирателей на реализацию задумки было выделено 1,5 млн рублей.

В настоящий момент все работы по благоустройству спортплощадки завершились. На месте появились разные тренажеры: турники, рукоходы, шведская стенка, скамьи для пресса, кольца и другое.

Отмечается, что как только на объекте установили тренажеры, площадка сразу стала популярна у населения. Что удобно — она доступна каждому. Местные жители теперь могут заниматься с видом на пруд.

В планах у Георгия Крылова облагородить территорию у пирса — поставить скамейки и выносные туалеты, а также разместить в воде оградительные поплавки для купания. Помимо этого, у пруда планируется создать пространство для наблюдения за птицами.

«Будут установлены две смотровые площадки с навесами от дождя и солнца, на которых расположатся два стационарных панорамных бинокля. На смотровых площадках разместятся познавательные стенды о редких птицах, которые встречаются в данной местности», — рассказал Георгий Крылов.