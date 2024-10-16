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Государственное юридическое бюро заработало в Удмуртии

16:30, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Государственное юридическое бюро заработало в Удмуртии
16:30, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии
150
0

Специалисты будут проводить консультации, помогать с составлением правовых документов и представлять интересы людей в судах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылось Государственное юридическое бюро. Об этом сообщает филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии. 

Сотрудники ГосЮрБюро будут предоставлять правовые консультации, составлять правовые документы и представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах или других организациях. Также по заявкам социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» юристы смогут выезжать в районы Удмуртии. 

Государственное юридическое бюро открылось на улице 30 лет Победы, 20 в Ижевске. Получить консультацию можно по телефону +8 (3412) 707-800. 

Также бесплатную юридическую помощь бойцам СВО, ветеранам и их семьям продолжат оказывать в филиале фонда «Защитники Отечества» на улице Карла Маркса, 242 в Ижевске. 

Напомним, что ранее планировалось открыть бюро 1 апреля 2024 года. 

16:30, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь