Ижевск. Удмуртия. В ДТП на улице Пушкинской в Ижевске одну из машин отбросило на соседние автомобили. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 11 октября напротив дома №219 по улице Пушкинской водитель автомобиля «Джетур» 1986 года рождения выезжал с улицы Бородина, но столкнулся с двигающейся по улице Пушкинской иномаркой «Черри» под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате аварии «Джетур» отбросило на два припаркованных автомобиля — «Хендай» и «Лада».

Водителю «Черри» оказали разовую медицинскую помощь.

Причины и обстоятельства устанавливаются. На месте работают службы.