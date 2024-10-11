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В ДТП на улице Пушкинской в Ижевске одну из машин отбросило на соседние автомобили

17:46, 11 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В ДТП на улице Пушкинской в Ижевске одну из машин отбросило на соседние автомобили
17:46, 11 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
232
0
#Ижевск\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
232
0

Одному из водителей оказана разовая медицинская помощь.

Ижевск. Удмуртия. В ДТП на улице Пушкинской в Ижевске одну из машин отбросило на соседние автомобили. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 11 октября напротив дома №219 по улице Пушкинской водитель автомобиля «Джетур» 1986 года рождения выезжал с улицы Бородина, но столкнулся с двигающейся по улице Пушкинской иномаркой «Черри» под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате аварии «Джетур» отбросило на два припаркованных автомобиля — «Хендай» и «Лада».

Водителю «Черри» оказали разовую медицинскую помощь.

Причины и обстоятельства устанавливаются. На месте работают службы.

17:46, 11 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
232
0
#Ижевск\n#ДТП