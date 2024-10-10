Стартовал ремонт дороги до деревни Красный Кустарь Завьяловского района

Завьялово. Удмуртия. Администрация Завьяловского района решила провести повторный ремонт на дороге до деревни Красный Кустарь. Об этом сообщается на официальной странице муниципального образования «ВКонтакте».

По дороге часто ездят большегрузы, из-за чего покрытие быстрее изнашивается. Дважды проводился ямочный ремонт. Поскольку дорога также является школьным маршрутом, решено обновить дорожное полотно, работы начались 10 октября.

В данный момент снимается асфальт с повреждённых участков дороги. Дальше специалисты из подрядной организации произведут засыпку этих участков твёрдыми материалами. Ремонт должен обеспечить безопасное движение по дороге до следующего года.