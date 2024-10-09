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В Воткинске осудили обнальщиков

15:05, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Воткинске осудили обнальщиков
15:05, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
202
0
#Воткинск\n#УФСБ\n#суд
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
202
0

Их удалось поймать сотрудникам региональных УФСБ и СУ СК.

Воткинск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Воткинского районного суда Удмуртии по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении проживающих на территории республики руководителей и учредителей юрлиц, образованных с целью незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Причастность фигурантов к совершению противоправной деятельности выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с СУ СК России по УР.

Следствие установило, что обвиняемые приобретали электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания и носители информации в целях использования их для вывода в неконтролируемый оборот денежных средств в особо крупном размере, а также предоставляли свои документы для создания и регистрации так называемых технических организаций, в последующем используемых в незаконной банковской деятельности.

С учетом признания подсудимыми своей вины и оказанного содействия следствию, судом каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.

15:05, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
202
0
#Воткинск\n#УФСБ\n#суд