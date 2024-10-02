Директор школы «Гармония» в Ижевске незаконно отказал ученикам в приёме в 10 класс

Ижевск. Удмуртия. Директора одной из ижевских школ привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки прокуратура выявила нарушение законодательства об образовании в школе «Гармония» в Ижевске. Выяснилось, что руководитель заведения отчислил учеников 9-х классов в связи с освоением основной общеобразовательной программы. Отмечается, что ни дети, ни их законные представители не писали заявлений об исключении ребят. Таким образом, данные действия директора являются незаконными.

Прокурор Первомайского района внес руководителю школы представление. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.57 КоАП России («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»).

Помимо этого, прокуратура внесла представление учредителю школы — управлению образования администрации Ижевска. Сотрудники управления не провели надлежащую работу по прогнозированию количества учеников, желающих получить среднее общее образование, и не обеспечили достаточное количество мест в 10-х классах школы «Гармония».

После рассмотрения мер прокурорского реагирования 7 подростков зачислили в школу «Гармония» и они продолжили учиться в 10 классе.