В погоне за машиной с 17-летним водителем полиция Удмуртии применила табельное оружие

Ижевск. Удмуртия. Чтобы остановить машину с несовершеннолетним водителем, полиции Удмуртии пришлось использовать табельное оружие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ранее вечером внимание инспекторов привлёк автомобиль «Киа», который перед экипажем ДПС резко свернул на другую улицу. Полиция решила догнать машину, но водитель проигнорировал требования об остановке и увеличил скорость.

В ходе преследования «Киа» выполняла опасные манёвры, чем подвергала опасности жизни и здоровье окружающих. В результате с помощью табельного оружия инспекторы повредили переднее колесо автомобиля, после чего он остановился. За рулём преследуемой машины оказался 17-летний юноша. Он рассказал, что с разрешения матери взял ключи и поехал в магазин.

В отношении правонарушителя составлено 14 административных материалов. Также к ответственности привлекли мать подростка, составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП России («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»).

Информацию о происшествии направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.