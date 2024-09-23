Новый пулемёт ижевского концерна «Калашников» представят на Международной выставке оборонной промышленности

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» впервые представит за рубежом новый ручной пулемёт с ленточным питанием РПЛ-20. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

24-26 сентября в Баку пройдёт пятая международная выставка оборонной промышленности ADEX 2024. Концерн «Калашников» представит ручной пулемёт РПЛ-20 калибром 5,45-мм. Оружие создаёт высокую плотность стрельбы за счёт ленточной подачи патронов. Также предусматривается смена ствола.

Пулемет выполняется в двух версиях: с длинами стволов 590 мм и 415 мм. Имеет возможность установки широкого спектра современного оборудования и приспособлений, оснащен складным телескопическим прикладом с подъемной щекой и плечевым упором.