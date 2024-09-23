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Новый пулемёт ижевского концерна «Калашников» представят на Международной выставке оборонной промышленности

13:08, 23 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Новый пулемёт ижевского концерна «Калашников» представят на Международной выставке оборонной промышленности
13:08, 23 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»
Фото: концерн "Калашников"
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Выставка пройдёт 24-26 сентября в Баку.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» впервые представит за рубежом новый ручной пулемёт с ленточным питанием РПЛ-20. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества. 

24-26 сентября в Баку пройдёт пятая международная выставка оборонной промышленности ADEX 2024. Концерн «Калашников» представит ручной пулемёт РПЛ-20 калибром 5,45-мм. Оружие создаёт высокую плотность стрельбы за счёт ленточной подачи патронов. Также предусматривается смена ствола. 

Пулемет выполняется в двух версиях: с длинами стволов 590 мм и 415 мм. Имеет возможность установки широкого спектра современного оборудования и приспособлений, оснащен складным телескопическим прикладом с подъемной щекой и плечевым упором.

13:08, 23 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»