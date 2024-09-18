Жителя Удмуртии пришлось спасать во время неудачной попытки переплыть Каму

Сарапул. Удмуртия. Спасатели Удмуртии пришли на помощь к мужчине, пытался переплыть Каму в районе Сарапула. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

17 сентября очевидцы сообщили, что в районе центральной набережной Сарапула по реке Кама плывёт мужчина. К моменту прибытия сил реагирования, он уже был в зоне прохода судов.

Несмотря на тёплую погоду, температура воды в реке составляла +17 градусов, а нижние слои не прогреты и до +15.

Спасатели оперативно добрались до мужчины на моторной лодке. Они подняли его на борт и доставили его на правый берег Камы. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Спасатели просят жителей Удмуртии быть внимательными и бережно относиться к своей безопасности на воде.