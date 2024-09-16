Жители Удмуртии насладятся последней тёплой неделей

Ижевск. Удмуртия. В конце рабочей недели в Удмуртии начнётся похолодание. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Мощный антициклон определит погоду Удмуртии в первую половину недели. Ночью и утром в некоторых районах республики будет туман. Температура сохранится на уровне летних значений – ночью 6-11 градусов, днём 20-25 градусов. Осадков не ожидается.

В четверг, 19 сентября, усилится ветер, местами пройдут дожди. Температура воздуха немного понизится: ночью 7-12 градусов, днём 19-24 градуса. В пятницу сохранятся дожди, установится погода, характерная для начала сентября. Ночью столбик термометра покажет 7-12 градусов, а днём 13-18 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные дни похолодание продолжится.