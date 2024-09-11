Житель Ижевска подозревается в краже мопеда у студента

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя подозревают в краже мопеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В середине августа в полицию обратился студент одного из вузов Ижевска. Он рассказал, что кто-то похитил его мопед, который стоял на велопарковке около дома на улице 10 лет Октября.

Полиция установила, что вечером подозреваемый гулял с двумя знакомыми по этой улице и заметил транспорт. Ижевчанин оборвал трос и откатил мопед в лесопосадку, где путём замыкания проводов завёл. Таким образом, он причинил ущерб на сумму 30 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).

Сотрудникам МВД удалось задержать подозреваемого. В его гараже был найден украденный транспорт. Мопед вернули владельцу.

В отношении злоумышленника взяли подписку о невыезде. За совершённое преступление он может лишиться свободы на срок до 2 лет.