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В Удмуртии определили системообразующую территориальную сетевую организацию

10:10, 07 сентября, 2024
В Удмуртии определили системообразующую территориальную сетевую организацию
10:10, 07 сентября, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество
Фото: arzik2
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СТСО в регионе стало ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Ижевск. Удмуртия. ПАО «Россети Центр и Приволжье» определили системообразующей территориальной сетевой организацией в Удмуртии. Указ от 4 сентября опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В таком правовом статусе компания начнет работать с 1 января 2025 года, срок — пять ближайших лет.

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон «Об электроэнергетике». Согласно им, в каждом субъекте должна быть определена СТСО. Она будет обеспечивать функционирование объектов электросетевого хозяйства, расположенных в субъекте, а также эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника либо собственник которых неизвестен или от прав отказался.

10:10, 07 сентября, 2024
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество