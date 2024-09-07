В Удмуртии определили системообразующую территориальную сетевую организацию

Ижевск. Удмуртия. ПАО «Россети Центр и Приволжье» определили системообразующей территориальной сетевой организацией в Удмуртии. Указ от 4 сентября опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В таком правовом статусе компания начнет работать с 1 января 2025 года, срок — пять ближайших лет.

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон «Об электроэнергетике». Согласно им, в каждом субъекте должна быть определена СТСО. Она будет обеспечивать функционирование объектов электросетевого хозяйства, расположенных в субъекте, а также эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника либо собственник которых неизвестен или от прав отказался.