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В Удмуртии для задержания водителя полиции пришлось стрелять по колесам преследуемого автомобиля

16:23, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии для задержания водителя полиции пришлось стрелять по колесам преследуемого автомобиля
16:23, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
267
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#полиция\n#погоня
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
267
0

В отношении нарушителя составлено 9 административных материалов.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии для задержания нетрезвого водителя полиция открыла стрельбу по колесам преследуемой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.  

Вечером на дороге Воткинск-Шаркан экипаж ДПС заметил автомобиль «Шевроле». Водитель не выполнил требование об остановке, а наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. В результате инспекторы начали преследование.

Во время погони нарушитель несколько раз превысил разрешённую скорость, двигался на красный сигнал светофора, ехал по встречке и не пропускал пешеходов. Тогда полицейские решили применить табельное оружие и несколько раз выстрелили по колёсам иномарки.

Спустя некоторое время «Шевроле» остановилась. За рулём сидел пьяный 33-летний житель Воткинска без прав. В отношении него инспекторы составили 9 административных материалов. Машину поместили на спецстоянку. 

16:23, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
267
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#полиция\n#погоня