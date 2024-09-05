В Удмуртии для задержания водителя полиции пришлось стрелять по колесам преследуемого автомобиля

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии для задержания нетрезвого водителя полиция открыла стрельбу по колесам преследуемой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером на дороге Воткинск-Шаркан экипаж ДПС заметил автомобиль «Шевроле». Водитель не выполнил требование об остановке, а наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. В результате инспекторы начали преследование.

Во время погони нарушитель несколько раз превысил разрешённую скорость, двигался на красный сигнал светофора, ехал по встречке и не пропускал пешеходов. Тогда полицейские решили применить табельное оружие и несколько раз выстрелили по колёсам иномарки.

Спустя некоторое время «Шевроле» остановилась. За рулём сидел пьяный 33-летний житель Воткинска без прав. В отношении него инспекторы составили 9 административных материалов. Машину поместили на спецстоянку.