В посёлке Новый в Удмуртии появится хоккейная коробка

Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района появится хоккейная коробка. Об этом сообщил глава района Сергей Васильев на своей странице «ВКонтакте».

Общая стоимость проекта составляет 3,1 млн рублей. Однако благодаря победе союза родителей Воткинского района в конкурсе «Добрый спорт» проект «Из любви к хоккею» получит два миллиона рублей от Фонда Тимченко.

Старую коробку уже демонтировали. Завершение всех работ по строительству новой планируют в мае 2025 года.

«Появления этого объекта уже с нетерпением ждут профессиональные хоккеисты, любители и болельщики. Ведь к хоккею в Новом особая любовь», — высказался Сергей Васильев.

Напомним, ранее сообщалось что в Новом построят современный стадион.