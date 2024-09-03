Применение ижевского коптера «Квазимачта» в зоне СВО будет расширяться

Ижевск. Удмуртия. Производимая ижевским концерном «Калашников» система подъёма аппаратуры «Квазимачта» получила положительные отзывы от бойцов, прикрывающих западные российские границы. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Квазимачта» применяется в разведке местности, передавая картинку в реальном времени в видимом и инфракрасном диапазонах. Данные поступают на землю по силовому кабелю, длина которого, по запросу военнослужащих, была увеличена в два раза. Также «Квазимачта» ретранслирует сигналы радиосвязи.