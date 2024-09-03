Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Применение ижевского коптера «Квазимачта» в зоне СВО будет расширяться

14:49, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Применение ижевского коптера «Квазимачта» в зоне СВО будет расширяться
14:49, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#Концерн «Калашников»
Фото: концерн "Калашников"
241
0

Система хорошо зарекомендовала себя в прикрытии приграничных регионов. 

Ижевск. Удмуртия. Производимая ижевским концерном «Калашников» система подъёма аппаратуры «Квазимачта» получила положительные отзывы от бойцов, прикрывающих западные российские границы. Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

«Квазимачта» применяется в разведке местности, передавая картинку в реальном времени в видимом и инфракрасном диапазонах. Данные поступают на землю по силовому кабелю, длина которого, по запросу военнослужащих, была увеличена в два раза. Также «Квазимачта» ретранслирует сигналы радиосвязи. 

14:49, 03 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#Концерн «Калашников»