На своём участке жительница Кезского района вырастила 377 кустов мака снотворного

Кез. Удмуртия. Жительницу Кезского района подозревают в незаконном выращивании мака снотворного. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники полиции выяснили, что на приусадебном участке 39-летней женщины растет 377 кустов мака. Растение было посажено вместе с другими цветами на клумбах.

Экспертиза показала, что это мак снотворный, который содержит наркотические вещества.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 231 УК России («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в особо крупном размере»). За совершённое преступление женщину могут лишить свободы на срок до 8 лет.