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На своём участке жительница Кезского района вырастила 377 кустов мака снотворного

17:00, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На своём участке жительница Кезского района вырастила 377 кустов мака снотворного
17:00, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Кезский район\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#наркотики
Фото: МВД по Удмуртии
8
0

Мак рос на клумбах вместе с другими цветами.

Кез. Удмуртия. Жительницу Кезского района подозревают в незаконном выращивании мака снотворного. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.  

Сотрудники полиции выяснили, что на приусадебном участке 39-летней женщины растет 377 кустов мака. Растение было посажено вместе с другими цветами на клумбах.

Экспертиза показала, что это мак снотворный, который содержит наркотические вещества.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 231 УК России («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в особо крупном размере»). За совершённое преступление женщину могут лишить свободы на срок до 8 лет.  

17:00, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
8
0
#Кезский район\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#наркотики