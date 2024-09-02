Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Удмуртии ожидаются заморозки до -1 градуса

12:35, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии ожидаются заморозки до -1 градуса
12:35, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1907
0
#осень\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
1907
0

Слабые заморозки ожидаются в ночь на среду.

Ижевск. Удмуртия. Заморозки до -1 градуса ожидаются в Удмуртии. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

2 сентября воздух прогреется до 25 градусов, осадков не предвидится. В течение предстоящей ночи и завтрашнего дня прогнозируется прохождение холодного фронта по территории республики, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а температурный фон постепенно понизится.

Во вторник дневная температура прогреется до 20 градусов и до 23 градусов в южных районах республики. В середине недели температура воздуха продолжит снижаться, осадков не ожидается.

В ночь на среду, 4 сентября, столбик термометра опустится до 1 градуса, а в северных районах и низинах есть вероятность слабых заморозков до -1 градуса.

В четверг температура окажется в пределах 3-8 градусов, а в дневные часы составит 12-17 градусов. В пятницу, 6 сентября, ночью похолодает до 2-7 градусов. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, ожидается сухая погода.

Отмечается, что в выходные планируется потепление.

12:35, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1907
0
#осень\n#Удмуртия\n#погода