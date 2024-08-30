Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Ночные температуры в Удмуртии опустятся до +1 градуса

12:25, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ночные температуры в Удмуртии опустятся до +1 градуса
12:25, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
649
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: Йонаса Векшмида на Unsplash
649
0

Днём будет сухо и тепло.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается тёплая и сухая погода в выходные, однако ночью станет прохладно. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр

В ночь на субботу столбики термометра покажут +4…+9 градусов. Днём воздух прогреется до +16…+21 градуса. В ночь на воскресенье ожидается до +2…+7 градусов, на севере и северо-востоке республики — до +1…+5 градусов. Днём потеплеет до +17…+22. Осадков не ожидается, ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

2 сентября сухая погода сохранится. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов. 

К середине следующей недели может немного похолодать. 

12:25, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
649
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода