Ночные температуры в Удмуртии опустятся до +1 градуса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается тёплая и сухая погода в выходные, однако ночью станет прохладно. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В ночь на субботу столбики термометра покажут +4…+9 градусов. Днём воздух прогреется до +16…+21 градуса. В ночь на воскресенье ожидается до +2…+7 градусов, на севере и северо-востоке республики — до +1…+5 градусов. Днём потеплеет до +17…+22. Осадков не ожидается, ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

2 сентября сухая погода сохранится. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов.

К середине следующей недели может немного похолодать.