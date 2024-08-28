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Жители Ижевска могут передать для подопечных центра реабилитации животных лишние овощи и фрукты

17:15, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Ижевска могут передать для подопечных центра реабилитации животных лишние овощи и фрукты
17:15, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#помощь
Фото: unsplash.com (Daniel Fazio)
18
0

Также можно принести крупы и консервы для собак.

Ижевск. Удмуртия. Все желающие могут поделиться едой с подопечными центра реабилитации животных «Раздолье» в Ижевске. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

В центре примут в дар излишки яблок, моркови, кабачков, тыкв, морковную или свекольную ботву. А лошади, козы и свиньи порадуются арбузам.

Помимо этого, можно принести крупы, консервы для собак, одеяла, ошейники и поводки.

«Любая Ваша помощь бесценна. Наши подопечные будут очень рады», — отмечают в центре реабилитации животных «Раздолье». 

Отметим, что сотрудники центра уже 19 лет спасают лошадей и сельскохозяйственных животных от убоя или привозят после закрытия контактных зоопарков. 

17:15, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#помощь