Жители Ижевска могут передать для подопечных центра реабилитации животных лишние овощи и фрукты

Ижевск. Удмуртия. Все желающие могут поделиться едой с подопечными центра реабилитации животных «Раздолье» в Ижевске. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

В центре примут в дар излишки яблок, моркови, кабачков, тыкв, морковную или свекольную ботву. А лошади, козы и свиньи порадуются арбузам.

Помимо этого, можно принести крупы, консервы для собак, одеяла, ошейники и поводки.

«Любая Ваша помощь бесценна. Наши подопечные будут очень рады», — отмечают в центре реабилитации животных «Раздолье».

Отметим, что сотрудники центра уже 19 лет спасают лошадей и сельскохозяйственных животных от убоя или привозят после закрытия контактных зоопарков.