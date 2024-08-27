Удмуртия в 2023 году сократила генерацию промышленных отходов до 784 500 тонн

Ижевск. Удмуртия. Удмуртии удалось сократить генерацию промышленных отходов. Статданными за 2023 год по стране поделилась аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза».

В целом, российские предприятия в 2023 году сгенерировали рекордные 9,3 млрд тонн отходов, что на 3%, (на 262 млн тонн) больше, чем в 2022 году. Более 98% из общей массы пришлось на отходы промышленных предприятий.

Главным генератором промышленных отходов являются Кемеровская область (4,1 млрд т), Якутия (860,4 млн т) и Красноярский край (548,6 млн т). Минимальный объём отходов был произведён предприятиями Ингушетии (13,4 тыс. т), Калмыкии (15,8 тыс. т) и Кабардино-Балкарии (103,5 тыс. т).

47 регионов России смогли сократить генерацию промышленных отходов. Наиболее позитивная динамика фиксировалась в Томской области, где предприятия снизили генерацию отходов на 71,9%, до 546 тыс. т. Заметно сократили генерацию отходов предприятия Волгоградской области (-54,8%, до 5,3 млн т), Удмуртии (-49,6%, до 784,5 тыс. т), Краснодарского края (-41,7%, до 8,7 млн т).