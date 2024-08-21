Более 66 млн рублей направили на обеспечение пожарной безопасности в учебных заведениях Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в рамках подготовки к новому учебному году потратили свыше 66 млн рублей для обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики. Об этом на встрече с журналистами рассказал и. о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Валентин Титов.

Сотрудники МЧС проверили 1189 образовательных организаций региона и оценили их готовность к учебному году. Из них 452 учреждения — дошкольные, 517 — общеобразовательные организации, 43 — профессиональные, 171 организация дополнительного образования и 6 высших учебных заведений. В результате было выдано 456 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В рамках подготовки к учебному году в 162 школах Удмуртии модернизировали системы противопожарной защиты — пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. В 75 зданиях пути эвакуации привели в соответствие с правилами, а в 384 организациях перезарядили или купили огнетушители.

Несмотря на подготовку, всё равно существуют риски. В первую очередь они связаны с эксплуатацией электрооборудования. Валентин Титов отметил, что в Удмуртии каждый третий пожар происходит из-за нарушения правил эксплуатации или повреждения электрооборудования.

Например, в 2024 году в Удмуртии уже произошёл один пожар в учебном заведении. 22 января в Алнашской средней образовательной школе загорелся аппарат для резки фанеры. Причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования. Огонь распространился на 40 кв. м. Все системы вовремя сработали, пожарные подразделения отреагировали, из заведения были эвакуированы 416 человек, в том числе 380 детей.

Также в школах ученики активно пользуются разнообразными гаджетами: телефонами, планшетами, наушниками, портативными зарядками. В этих приборах находятся литий-ионные аккумуляторы. При коротком замыкании аппарат нагреется до 70 градусов по Цельсию, электролит начнёт выделять горючие газы, и батарея загорится или даже может взорваться.

Короткое замыкание может возникнуть, если гаджет долгое время пролежит под прямыми солнечными лучами или включенным в сеть. Также последствия возникнут при поломке батареи, или, если прибор эксплуатируется более 5 лет. В случае пожара такую батарею нужно полностью погрузить в воду или использовать против неё порошковый огнетушитель, который есть во всех образовательных учреждениях Удмуртии.

Помимо этого, у некоторых школьников не хватает знаний о требованиях пожарной безопасности, особенно у первоклассников. Не все ребята знают, как нужно вести себя, и могут принести в школу спички и зажигалки.

Чтобы предотвратить происшествия, в сентябре в регионе пройдёт месячник безопасности. Во всех школах Удмуртии проведут специальные уроки, на которых сотрудники МЧС расскажут, как себя вести в разных ситуациях, проведут практические тренировки по эвакуации и экскурсии в пожарно-спасательные части.