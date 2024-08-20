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Региональная автоматизированная система оповещения населения Удмуртии не готова к работе

16:30, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Региональная автоматизированная система оповещения населения Удмуртии не готова к работе
16:30, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Удмуртия\n#МЧС
Фото: arzik2
138
0

Её запустят при готовности более 76%.

Ижевск. Удмуртия. Региональная автоматизированная система оповещения населения Удмуртии пока не готова выполнять поставленные задачи. Об этом на встрече с журналистами рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Веретенников. 

Он отметил, что система не соответствует установленным критериям. Эту проблему решает государственный комитет Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В настоящий момент подрядные организации устраняют недостатки. 

«В ближайшее время система будет запущена, но она будет иметь оценку «ограниченно готов», потому что оповещение населения будет составлять более 76%», — заявил Сергей Веретенников. 

Напомним, что ранее Госпожнадзор выявил в Удмуртии 1 003 объекта образования с устаревшей системой пожарной безопасности.  

16:30, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Удмуртия\n#МЧС