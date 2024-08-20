Региональная автоматизированная система оповещения населения Удмуртии не готова к работе

Ижевск. Удмуртия. Региональная автоматизированная система оповещения населения Удмуртии пока не готова выполнять поставленные задачи. Об этом на встрече с журналистами рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Веретенников.

Он отметил, что система не соответствует установленным критериям. Эту проблему решает государственный комитет Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В настоящий момент подрядные организации устраняют недостатки.

«В ближайшее время система будет запущена, но она будет иметь оценку «ограниченно готов», потому что оповещение населения будет составлять более 76%», — заявил Сергей Веретенников.

Напомним, что ранее Госпожнадзор выявил в Удмуртии 1 003 объекта образования с устаревшей системой пожарной безопасности.