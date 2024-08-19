Зелёные фигуры художника и музыканта появились у Детской школы искусств в Алнашах

Алнаши. Удмуртия. В Алнашах у Детской школы искусств появились две топиарные фигуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Семенов.

Теперь у здания ДШИ детей будут встречать художник и музыкант, сделанные из искусственного газона. Отметим, что это пространство благоустраивают в рамках инициативного бюджетирования. Ранее здесь уложили брусчатку, скоро подрядчик установит скамейки.

Ближе к Новому году в райцентре реализуют проект «Зимняя сказка». В селе установят световые консоли, а также светодиодные композиции в форме тоннеля из арок, светового шара и «Семьи оленей».