В Удмуртии участников СВО освободили от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах

Ижевск. Удмуртия. Участники СВО из Удмуртии теперь могут не платить за присмотр и уход за детьми в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ранее надзорный орган проверил, как в республике соблюдаются права участников спецоперации. Выяснилось, что в указе главы региона не указан полный круг лиц, которые могут быть освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах региона.

Эту информацию прокуратура направила в министерство образования и науки Удмуртии. После её рассмотрения родителей, которые добровольно заключили контракт для участия в специальной военной операции, освободили от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Данные изменения внесли в указ главы региона и типовой порядок обращения.

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.