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В Удмуртии участников СВО освободили от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах

14:40, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии участников СВО освободили от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах
14:40, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#СВО\n#права гражданина
Фото: ИА «Сусанин»
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Ранее в список не были включены родители, которые добровольно заключили контракт.

Ижевск. Удмуртия. Участники СВО из Удмуртии теперь могут не платить за присмотр и уход за детьми в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Ранее надзорный орган проверил, как в республике соблюдаются права участников спецоперации. Выяснилось, что в указе главы региона не указан полный круг лиц, которые могут быть освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах региона. 

Эту информацию прокуратура направила в министерство образования и науки Удмуртии. После её рассмотрения родителей, которые добровольно заключили контракт для участия в специальной военной операции, освободили от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Данные изменения внесли в указ главы региона и типовой порядок обращения. 

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.  

14:40, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
150
0
#Удмуртия\n#СВО\n#права гражданина