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15 августа над деревней Бобья-Уча в Удмуртии запустят беспилотники

10:50, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
15 августа над деревней Бобья-Уча в Удмуртии запустят беспилотники
10:50, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Малопургинский район\n#беспилотники
Фото: unsplash.com (sohail shaikh)
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0

Жителей просят соблюдать спокойствие.

Малая Пурга. Удмуртия. Сегодня, 15 августа, над деревней Бобья-Уча в Малопургинском районе Удмуртии будут летать беспилотники. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС республики.

Примерно с 13:00 до 16:00 над деревней Бобья-Уча АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» осуществит запуск беспилотников для проведения фото- и видеосъёмки с целью презентации инвестиционных возможностей Удмуртии.

Жителей деревни и окрестностей просят сохранять спокойствие.

10:50, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
115
0
#Малопургинский район\n#беспилотники