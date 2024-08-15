15 августа над деревней Бобья-Уча в Удмуртии запустят беспилотники

Малая Пурга. Удмуртия. Сегодня, 15 августа, над деревней Бобья-Уча в Малопургинском районе Удмуртии будут летать беспилотники. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС республики.

Примерно с 13:00 до 16:00 над деревней Бобья-Уча АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» осуществит запуск беспилотников для проведения фото- и видеосъёмки с целью презентации инвестиционных возможностей Удмуртии.

Жителей деревни и окрестностей просят сохранять спокойствие.