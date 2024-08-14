Сезон охоты на пернатую дичь открывается в Удмуртии 17 августа

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 17 августа, в Удмуртии открывается сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, он продлится до 31 декабря 2024 года.

Чтобы получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, можно лично обратиться в министерство по адресу — Ижевск, улица Максима Горького, 73. Подходить в приемную или кабинеты 275, 288, 290, 291. Также можно направить документы по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, или через портал Госуслуг. Разрешения в закреплённых охотничьих угодьях выдают непосредственно охотпользователи.

При этом отмечается, что на охоту с подружейными собаками предусмотрены более ранние сроки. На болотно-луговую дичь — с 25 июля по 30 ноября; на боровую и полевую дичь — с 5 августа по 5 января.

Также охотникам напомнили о важности соблюдения правил, техники безопасности, охотничьей этики и особого противопожарного режима. Охотник обязан иметь при себе: охотничий билет; разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия; разрешение на добычу охотничьих ресурсов. В случае осуществления охоты в закреплённых охотничьих угодьях — путёвку.

Для пресечения и выявления нарушений правил охоты и правил оборота оружия инспекторы охотнадзора Минприроды Удмуртии совместно с сотрудниками центра Росгвардии проведут рейдовые мероприятия.