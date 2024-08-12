Житель Камбарки признался в сборе маковой соломы на кладбище

Камбарка. Удмуртия. Жителя Камбарки подозревают в сборе маковой соломы на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

46-летнего ранее судимого мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Камбарское». Во время досмотра у подозреваемого был обнаружен полимерный пакет с маковой соломой весом 89 г. Мужчина рассказал, что собрал растение на кладбище и планировал употреблять.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России («Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства»). За совершённое преступление мужчина может лишиться свободы на срок до 3 лет.