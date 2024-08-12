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Житель Камбарки признался в сборе маковой соломы на кладбище

17:45, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Камбарки признался в сборе маковой соломы на кладбище
17:45, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#полиция\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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У него в пакете оказалось 89 г растения.

Камбарка. Удмуртия. Жителя Камбарки подозревают в сборе маковой соломы на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

46-летнего ранее судимого мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Камбарское». Во время досмотра у подозреваемого был обнаружен полимерный пакет с маковой соломой весом 89 г. Мужчина рассказал, что собрал растение на кладбище и планировал употреблять.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России («Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства»). За совершённое преступление мужчина может лишиться свободы на срок до 3 лет. 

17:45, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#полиция\n#уголовное дело