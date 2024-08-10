Отряд поисково-спасательной службы Удмуртии стал победителем республиканских соревнований по водно-спасательному многоборью

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на акватории городского пруда состоялись соревнования по водно-спасательному силовому многоборью. В мероприятии приняли участие команды Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике и Спецуправления МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

Команды продемонстрировали свои навыки в таких дисциплинах, как спасение утопающих, преодоление различных препятствий на воде и оказание первой помощи пострадавшим. Всего участникам было необходимо преодолеть семь этапов.

По итогам прохождения всех испытаний водного марафона победителем стала команда Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Второе место присуждено команде Специального управления ФПС №30, бронзу взяли специалисты из Специального управления №80 города Воткинска.