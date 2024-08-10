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Отряд поисково-спасательной службы Удмуртии стал победителем республиканских соревнований по водно-спасательному многоборью

18:20, 10 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Отряд поисково-спасательной службы Удмуртии стал победителем республиканских соревнований по водно-спасательному многоборью
18:20, 10 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
33
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#спасатели\n#соревнования
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
33
0

Пять команд Управления МЧС России по Удмуртии состязались на акватории Воткинского пруда.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на акватории городского пруда состоялись соревнования по водно-спасательному силовому многоборью. В мероприятии приняли участие команды Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике и Спецуправления МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

Команды продемонстрировали свои навыки в таких дисциплинах, как спасение утопающих, преодоление различных препятствий на воде и оказание первой помощи пострадавшим. Всего участникам было необходимо преодолеть семь этапов.

По итогам прохождения всех испытаний водного марафона победителем стала команда Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Второе место присуждено команде Специального управления ФПС №30, бронзу взяли специалисты из Специального управления №80 города Воткинска.

 

18:20, 10 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
33
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#спасатели\n#соревнования