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В выходные Госавтоинспекция проведет дополнительные рейды на дорогах Удмуртии

12:30, 10 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
В выходные Госавтоинспекция проведет дополнительные рейды на дорогах Удмуртии
12:30, 10 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
177
0
#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#безопасность
Фото: ru.freepik.com
177
0

Водителей просят с пониманием отнестись к проверкам.

Ижевск. Удмуртия. Усиленные профилактические мероприятия проведет Госавтоинспекция Удмуртии 10 и 11 августа. Сотрудники дорожной полиции организуют дополнительные проверки водителей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Целью организации дополнительных передвижных постов ДПС является предупреждение транспортных инцидентов и предупреждение нарушений правил дорожного движения со стороны всех его участников. Водителей просят с пониманием отнестись к проверкам.

Сотрудники ГАИ напоминают гражданам: воспрещается садиться за руль в нетрезвом виде, а также в состоянии утомления или недомогания, водителям следует соблюдать скоростной режим, а также не допускать опасных маневров.

12:30, 10 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
177
0
#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#безопасность