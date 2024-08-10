В выходные Госавтоинспекция проведет дополнительные рейды на дорогах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Усиленные профилактические мероприятия проведет Госавтоинспекция Удмуртии 10 и 11 августа. Сотрудники дорожной полиции организуют дополнительные проверки водителей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Целью организации дополнительных передвижных постов ДПС является предупреждение транспортных инцидентов и предупреждение нарушений правил дорожного движения со стороны всех его участников. Водителей просят с пониманием отнестись к проверкам.

Сотрудники ГАИ напоминают гражданам: воспрещается садиться за руль в нетрезвом виде, а также в состоянии утомления или недомогания, водителям следует соблюдать скоростной режим, а также не допускать опасных маневров.