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В 1,6 раз увеличился турпоток из Удмуртии в другие страны в 2023 году

08:30, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В 1,6 раз увеличился турпоток из Удмуртии в другие страны в 2023 году
08:30, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
181
0
#Удмуртия\n#туризм
Фото: Kandinsky
181
0

Внутри страны жители республики чаще выбирали Краснодарский край, за рубежом — Турцию.

Ижевск. Удмуртия. В 1,6 раз увеличился турпоток из Удмуртии в другие страны в 2023 году. Как сообщает Удмуртстат, всего за минувший год жители республики приобрели 14,2 тыс. туристических пакетов в другие страны.

Общее количество обслуженных по путёвкам туристов составило 67,6 тыс. человек (+28%). Почти 36 тыс. из них отправились за границу, а 31 тыс. решили попутешествовать по другим регионам России.

Самым популярным направлением внутри страны стал Краснодарский край. Из зарубежных стран — Турция.

08:30, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
181
0
#Удмуртия\n#туризм