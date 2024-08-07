Ижевск. Удмуртия. В 1,6 раз увеличился турпоток из Удмуртии в другие страны в 2023 году. Как сообщает Удмуртстат, всего за минувший год жители республики приобрели 14,2 тыс. туристических пакетов в другие страны.

Общее количество обслуженных по путёвкам туристов составило 67,6 тыс. человек (+28%). Почти 36 тыс. из них отправились за границу, а 31 тыс. решили попутешествовать по другим регионам России.

Самым популярным направлением внутри страны стал Краснодарский край. Из зарубежных стран — Турция.