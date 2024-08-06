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Уголовное дело возбудили в Удмуртии после смертельного ДТП в Увинском районе

08:30, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Уголовное дело возбудили в Удмуртии после смертельного ДТП в Увинском районе
08:30, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#ДТП
Фото: пресс-служба прокуратуры УР
271
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В результате аварии погиб юный пассажир легковушки.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Увинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, на автодороге «Ижевск – Ува» произошла авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и лесовоз. В результате погиб мальчик восьми лет.

На место происшествия выехал прокурор Увинского района. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства аварии выясняются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ход и результаты расследования указанного дела находятся на контроле ведомства.

08:30, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#ДТП