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Очередной бордель прикрыли полицейские в Ижевске

14:25, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Очередной бордель прикрыли полицейские в Ижевске
14:25, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
380
0
#Ижевск\n#МВД\n#проституция
Фото: ru.freepik.com
380
0

Сотрудники МВД задержали пятерых подозреваемых в организации проституцией.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала подозреваемых в организации занятия проституцией в спа-салоне. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью регионального Управления уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии, сообщает пресс-центр МВД по Удмуртии.

Установлено, что в релакс-салоне в Устиновском районе Ижевска под видом массажа подозреваемые организовали оказание услуг интимного характера. По подозрению в организации проституцией задержаны руководитель и 4 администратора салона.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

14:25, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
380
0
#Ижевск\n#МВД\n#проституция