Очередной бордель прикрыли полицейские в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала подозреваемых в организации занятия проституцией в спа-салоне. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью регионального Управления уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии, сообщает пресс-центр МВД по Удмуртии.

Установлено, что в релакс-салоне в Устиновском районе Ижевска под видом массажа подозреваемые организовали оказание услуг интимного характера. По подозрению в организации проституцией задержаны руководитель и 4 администратора салона.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.