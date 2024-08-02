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Часть набережной Ижевского пруда перекрыли из-за реконструкции

18:15, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Часть набережной Ижевского пруда перекрыли из-за реконструкции
18:15, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Ижевск\n#реконструкция\n#набережная
Фото: ИА «Сусанин»
43
0

На время работ закрыт участок от эспланады до устья реки Подборенка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно перекрыли часть набережной. Об этом сообщает группа компаний «РОГОС».

Из-за реконструкции перекрыли участок от эспланады до устья реки Подборенка, спуск к набережной от Дворца Пионеров и спуск от переулка Широкий.

Напомним, ранее сообщалось о заключении трехгодичного контракта на обновление северного участка набережной. На реконструкцию объекта в 2024 году выделили 250 млн рублей. Запланированный проект будет интересен как детям, так и пожилым ижевчанам.

В этом году будут переносить инженерные коммуникации, создадут систему канализации и построят локальные очистные сооружения. 

«Перекрытие касается как транспортных средств, так и пешеходов. Просим всех быть внимательными и планировать свои маршруты заранее», — сообщили в организации.

18:15, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Ижевск\n#реконструкция\n#набережная