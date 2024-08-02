Часть набережной Ижевского пруда перекрыли из-за реконструкции

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно перекрыли часть набережной. Об этом сообщает группа компаний «РОГОС».

Из-за реконструкции перекрыли участок от эспланады до устья реки Подборенка, спуск к набережной от Дворца Пионеров и спуск от переулка Широкий.

Напомним, ранее сообщалось о заключении трехгодичного контракта на обновление северного участка набережной. На реконструкцию объекта в 2024 году выделили 250 млн рублей. Запланированный проект будет интересен как детям, так и пожилым ижевчанам.

В этом году будут переносить инженерные коммуникации, создадут систему канализации и построят локальные очистные сооружения.

«Перекрытие касается как транспортных средств, так и пешеходов. Просим всех быть внимательными и планировать свои маршруты заранее», — сообщили в организации.