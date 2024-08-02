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Частный инвестор готов построить спортивно-досуговый центр на месте бывшего педколледжа на улице Автономной в Ижевске

17:45, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Частный инвестор готов построить спортивно-досуговый центр на месте бывшего педколледжа на улице Автономной в Ижевске
17:45, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
76
0
#Ижевск\n#Госсовет\n#спорт\n#досуг\n#инвестиции
Фото: ru.freepik.com
76
0

Предложения по развитию площадки утраченного учебного заведения рассмотрели в Госсовете Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. На месте бывшего педагогического колледжа на улице Автономной в Ижевске может появиться современное здание спортивно-досуговой направленности, у проекта уже есть потенциальный инвестор. Такие планы обсудили в Государственном совете Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В совещании по вопросам развития Ленинского района приняли участие представители Госсовета, правительства республики, администрации Ижевска, банковской сферы и бизнеса. Одним из главных предметов обсуждения  стала возможность создания на базе бывшего педагогического колледжа на улице Автономной многопрофильного центра для досуга, образования и развития детей и взрослых.

В ходе встречи обсуждалось, что в центре может разместиться ледовая арена, площадки для игровых видов спорта, зоны воркаута, компьютерных игр и виртуальной реальности.

Участники совещания поддержали предложенную концепцию нового центра и выразили готовность к взаимному сотрудничеству. Подобные встречи по реализации данного проекта продолжатся в рабочем режиме.

17:45, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
76
0
#Ижевск\n#Госсовет\n#спорт\n#досуг\n#инвестиции