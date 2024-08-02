С начала года из Удмуртии за границу вывезли почти полсотни животных

Ижевск. Удмуртия. С начала года из Удмуртии вывезли 47 животных за границу, 11 из них – в страны Европейского союза. Однако с сентября для вывоза питомцев в страны ЕС понадобится проводить специальное исследование на наличие бешенства. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Среди вывезенных животных 11 собак попали в Европу – Грецию, Испанию, Францию, Италию и Португалию. За аналогичный период прошлого года за границу вывезли 58 животных, из которых 11 собак попали в Германию, Люксембург, Францию, Италию, Португалию и на Кипр.

Из-за принятия Исполнительного регламента комиссии Европейского союза ввоз собак, кошек и хорьков из России будет возможен только при проведении лабораторного анализа на наличие вируса бешенства. Ограничение начнет действовать с 16 сентября этого года.

Для отбора сыворотки крови можно обратиться в любую ветеринарную клинику или станцию по борьбе с болезнями животных, а для отправки проб в лабораторию можно обратиться в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».