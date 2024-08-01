Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид

Ижевчанка сорвалась с каната из простыней, пытаясь спастись из пожара

09:40, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчанка сорвалась с каната из простыней, пытаясь спастись из пожара
09:40, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#Ижевск\n#травмы\n#пожары
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
241
0

Помимо неё и выбравшихся вместе с ней мужчин в горящем доме оставались четыре человека.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка получила травмы, пытаясь спастись из пожара в восьмиквартирном деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Ночью 31 июля в доме произошло возгорание и жители оказались в заложниках пожара. Они соорудили канат из простыней – двое мужчин спустились по нему, а женщина сорвалась и травмировалась.

Огонь продолжал распространяться, при этом в доме оставалось ещё четыре человека, которых спасли огнеборцы.

В тушении пожара на площади 50 кв. м. участвовали 29 специалистов и 10 единиц техники.

09:40, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#Ижевск\n#травмы\n#пожары