Жители Удмуртии могут помочь подготовиться к школе детям из малоимущих семей

Воткинск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут поучаствовать в акции «Помоги собрать ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Цель акции — помочь детям из малообеспеченных семей встретить 1 сентября полностью укомплектованными всем необходимым. Неравнодушные жители могут помочь канцтоварами, школьными рюкзаками, школьными одеждой и обувью.

Прием вещей осуществляется в филиалах Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. Задать все интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8(34145) 5-44-89.