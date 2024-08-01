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Жители Удмуртии могут помочь подготовиться к школе детям из малоимущих семей

08:30, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии могут помочь подготовиться к школе детям из малоимущих семей
08:30, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#Удмуртия\n#дети\n#школы
Фото: unsplash.com (Agence Olloweb)
177
0

Передать можно канцтовары, школьные рюкзаки, школьную одежду и обувь.

Воткинск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут поучаствовать в акции «Помоги собрать ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Цель акции — помочь детям из малообеспеченных семей встретить 1 сентября полностью укомплектованными всем необходимым. Неравнодушные жители могут помочь канцтоварами, школьными рюкзаками, школьными одеждой и обувью.

Прием вещей осуществляется в филиалах Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. Задать все интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8(34145) 5-44-89.

08:30, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#Удмуртия\n#дети\n#школы